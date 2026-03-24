Сенат США утвердил индейца новым главой МВБ

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру индейца Маркуэйна Маллина на должность главы Министерства внутренней безопасности. Трансляция выборов в верхней палате законодательного органа велась телеканалом C-SPAN.

По итогам голосования кандидатуру Маллина поддержали 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Для утверждения в верхней палате Конгресса кандидату требовалось набрать простое большинство голосов.

Ранее американский сенат отклонил резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану, сообщили в пресс-службе Белого дома. Документ, предложенный демократами, не получил поддержки в ходе процедурного голосования.

До этого комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о введении санкций против судов, которые, как утверждается, связаны с Россией и образуют так называемый теневой флот. Документ направлен на сдерживание экспорта российской энергетической продукции, а также защиту США и Европы.