Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 22:41

Исследователи рассказали о первой встрече с неизвестным племенем индейцев

DM: ученые вошли в контакт с неизвестным племенем индейцев в Южной Америке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Защитник природы и исследователь Пол Розали рассказал об уникальной встрече с ранее неизвестным неконтактным племенем в дождевых лесах Амазонии, пишет Daily Mail. По его данным, первый контакт исследователей с коренными жителями был напряженным, но мирным.

Встреча была осуществлена более года назад, но месторасположение племени держится в секрете для его защиты. По словам ученых, сначала люди, вооруженные луками, осторожно вышли на берег реки. Они с опаской изучили приближающихся к ним исследователей, указывали на них пальцами и держали оружие наготове.

Я смотрел во все стороны и думал: «Откуда прилетит стрела?» — поделился воспоминаниями Розали.

После нескольких напряженных минут, поняв отсутствие угрозы, индейцы опустили луки и направились к Розали и его команде. Некоторые из них начали улыбаться.

Сам исследователь признался, что в первые мгновения боялся нападения. Розали подчеркнул, что сознательно скрывает место встречи, чтобы оградить индейцев от внешнего мира, так как у них нет иммунитета к распространенным среди цивилизованных людей болезням, и любой контакт может стать для них фатальным.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Кампече в Мексике команда археологов обнаружила руины крепости Сак-Бахлан, известной как «Земля белого ягуара». Крепость считалась последним оплотом индейцев майя.

племена
индейцы
Южная Америка
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курскую область неудачно атаковали десятки дронов ВСУ
Напал со спины и изнасиловал до крови: ужасы дела педофила Иртышова
В Венгрии озвучили, какой миропорядок можно считать неэффективным
Трамп обрушился на «фальшивые» социологические опросы
Кортеж Уиткоффа замечен на выезде из Внуково-2
Правительство РФ рассмотрит стратегию демографического развития ДФО
«Они задачу выполнили»: опасный боеприпас вывезли из Белгорода
РФ бьет рекорды по производству молока: когда оно подешевеет в магазинах
Слон-убийца затоптал более 20 человек в Индии
Суд приостановил дело признавшегося в трех убийствах экс-полицейского
Исследователи рассказали о первой встрече с неизвестным племенем индейцев
В Нидерландах четыре младенца отравились из-за детской смеси
«Какое высокомерие»: во Франции дали жесткий совет Зеленскому
Самолет эмиссара Белого дома вошел в воздушное пространство России
Штраф в 119 млн: в чем виноват пилот, севший в поле и спасший 167 жизней
Почему рынок уходит от мелких подрядчиков к системным игрокам
Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар»
Зеленский потребовал от Запада увеличить поддержку Украины
Путин продлил пилотный проект реформы высшего образования
Финн выиграл дело об увольнении из-за смерти питомца
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.