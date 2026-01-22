Исследователи рассказали о первой встрече с неизвестным племенем индейцев DM: ученые вошли в контакт с неизвестным племенем индейцев в Южной Америке

Защитник природы и исследователь Пол Розали рассказал об уникальной встрече с ранее неизвестным неконтактным племенем в дождевых лесах Амазонии, пишет Daily Mail. По его данным, первый контакт исследователей с коренными жителями был напряженным, но мирным.

Встреча была осуществлена более года назад, но месторасположение племени держится в секрете для его защиты. По словам ученых, сначала люди, вооруженные луками, осторожно вышли на берег реки. Они с опаской изучили приближающихся к ним исследователей, указывали на них пальцами и держали оружие наготове.

Я смотрел во все стороны и думал: «Откуда прилетит стрела?» — поделился воспоминаниями Розали.

После нескольких напряженных минут, поняв отсутствие угрозы, индейцы опустили луки и направились к Розали и его команде. Некоторые из них начали улыбаться.

Сам исследователь признался, что в первые мгновения боялся нападения. Розали подчеркнул, что сознательно скрывает место встречи, чтобы оградить индейцев от внешнего мира, так как у них нет иммунитета к распространенным среди цивилизованных людей болезням, и любой контакт может стать для них фатальным.

