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03 августа 2025 в 18:22

В мексиканских джунглях обнаружили «Землю белого ягуара»

В мексиканских джунглях обнаружены следы цивилизации майя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В окрестностях Кампече в Мексике команда археологов обнаружила руины крепости Сак-Бахлан, известной как «Земля белого ягуара», сообщили на сайте местного правительства. Крепость считалась последним оплотом индейцев майя.

В 1999 году голландский археолог Ян де Вос пытался найти крепость, но его поиски не увенчались успехом. Спустя 25 лет исследователи из США, Японии и Мексики возобновили поиски.

Хосухе Лосада-Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики разработал четыре маршрута, учитывая рельеф, водоемы и растительность. Аэрофотосъемка выявила территорию, соответствующую описаниям руин города майя.

Люк Олд-Томас из Университета Северной Аризоны сообщил об обнаружении около 6700 древних сооружений в Кампече, скрытых под лианами.

Ранее в Северной Польше начались раскопки на территории бывшего военного полигона СС. Специалисты предполагают, что там может находиться потерянная Янтарная комната, которая была создана в XVIII веке и разграблена немцами во время Второй мировой войны. Ее судьба после 1944 года остается неизвестной.

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