Девушка погибла после «проклятия» самопровозглашенного короля леса

Американка погибла после проклятия самопровозглашенного короля в британском лесу, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в графстве Роксбургшир, где незаконно обосновалось афроамериканское племя во главе с самопровозглашенным королем Атехене, который является уроженцем Ганы.

В 2023 году американка Алия Джонсон добровольно присоединилась к общине, став служанкой «короля». Она забеременела от него, но между ними возник конфликт, когда женщина потребовала вернуть ей мобильный телефон и настояла на самостоятельном выборе имени для будущего ребенка. В ответ Атехене проклял ее. В январе 2024 года Джонсон погибла под колесами автобуса.

Племя, состоящее из «короля», «королевы» и новой служанки — также сбежавшей из США Кауру Тейлор (Аснат), — продолжает жить в палатках, несмотря на попытки властей их выселить. Девушка, найденная родственниками, отказалась возвращаться домой.

