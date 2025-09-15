Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:40

Девушка погибла после «проклятия» самопровозглашенного короля леса

Американка погибла после проклятия от короля афроамериканского племени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американка погибла после проклятия самопровозглашенного короля в британском лесу, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в графстве Роксбургшир, где незаконно обосновалось афроамериканское племя во главе с самопровозглашенным королем Атехене, который является уроженцем Ганы.

В 2023 году американка Алия Джонсон добровольно присоединилась к общине, став служанкой «короля». Она забеременела от него, но между ними возник конфликт, когда женщина потребовала вернуть ей мобильный телефон и настояла на самостоятельном выборе имени для будущего ребенка. В ответ Атехене проклял ее. В январе 2024 года Джонсон погибла под колесами автобуса.

Племя, состоящее из «короля», «королевы» и новой служанки — также сбежавшей из США Кауру Тейлор (Аснат), — продолжает жить в палатках, несмотря на попытки властей их выселить. Девушка, найденная родственниками, отказалась возвращаться домой.

Ранее в Китае было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая обвиняется в торговле людьми. Она продала своего 19-летнего молодого человека в рабство мошенникам из Мьянмы за $14 тыс. (более 1 млн рублей).

короли
племена
смерти
Африка
