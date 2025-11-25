Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн

Испанская золотая монета номиналом 100 эскудо, отчеканенная в 1609 году, продана за $3,5 млн (276 млн рублей) на аукционе в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Numismatica Genevensis SA. По информации агентства, это самая дорогая монета из когда-либо проданных на европейских аукционах. Вес 339-граммового изделия, служившего демонстрацией могущества испанской короны, сделало его крупнейшей золотой монетой XVII века.

Монета была отчеканена в Сеговии из американского золота по приказу короля Филиппа III и никогда не использовалась в повседневных расчетах. На ней изображены гербы всех территорий, находившихся в то время под контролем Габсбургов, включая Кастилию, Леон, Арагон и Португалию. В период с 1614 по 1620 год было создано еще несколько аналогичных монет.

Ранее картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн (19 млрд рублей). Полотно стало самым дорогим проданным предметом современного искусства за все время торгов. На картине Климта изображена дочь богатых меценатов. Она нарисована в легком белом одеянии с узорами, а вокруг — разные люди, которые внимательно смотрят на нее.