День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 19:52

Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн

Золотую монету короля Испании Филиппа III продали на аукционе за $3,5 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Испанская золотая монета номиналом 100 эскудо, отчеканенная в 1609 году, продана за $3,5 млн (276 млн рублей) на аукционе в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Numismatica Genevensis SA. По информации агентства, это самая дорогая монета из когда-либо проданных на европейских аукционах. Вес 339-граммового изделия, служившего демонстрацией могущества испанской короны, сделало его крупнейшей золотой монетой XVII века.

Монета была отчеканена в Сеговии из американского золота по приказу короля Филиппа III и никогда не использовалась в повседневных расчетах. На ней изображены гербы всех территорий, находившихся в то время под контролем Габсбургов, включая Кастилию, Леон, Арагон и Португалию. В период с 1614 по 1620 год было создано еще несколько аналогичных монет.

Ранее картина австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $236,4 млн (19 млрд рублей). Полотно стало самым дорогим проданным предметом современного искусства за все время торгов. На картине Климта изображена дочь богатых меценатов. Она нарисована в легком белом одеянии с узорами, а вокруг — разные люди, которые внимательно смотрят на нее.

монеты
аукционы
короли
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20-ти подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Украденные при возведении фортификаций деньги могли быть вывезены в Мексику
Лерчек может родить в СИЗО
Пророчества Пугачевой: какие песни Примадонны стали сценарием ее жизни
Военэксперт раскрыл реальную эффективность украинской ПВО
Разнос секретного логова БПЛА, главный удар СВО: что будет дальше
Банковского трейдера впервые отстранили от торгов
Московский пенсионер хотел обогатиться по схеме Долиной
Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн
Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощного наводнения
Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику
Военэксперт назвал возможные цели удара возмездия ВС России по Украине
Суд в Москве арестовал подростка за нападение с ножом на охранника ТЦ
Мать «упавшего в кипящий суп» младенца рассказала свою версию произошедшего
Солдаты ВСУ попали в плен, не успев применить британские знания о штурме
СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье
ЦБ перенес переход на выдачу кредитов по официальным данным
Сербы остались без нефтепродуктов из-за санкций США
Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.