В Госдуме ответили, поддержит ли Россия мирную сделку США и Украины Депутат Чепа усомнился, что новые предложения США и Украины удовлетворят Россию

Полной уверенности в том, что Россию удовлетворит мирная сделка США и Украины, нет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что без учета мнения России согласовывать мирный план бесполезно. Однако, по словам парламентария, необходимо понять, какие изменения в этот план были внесены.

Без учета мнения России бесполезно что-либо делать, поэтому, конечно, в какой-то мере, при согласовании сделки США и Украиной, мнение России учитывалось. Но в какой мере — надо будет смотреть. И смотреть, какие изменения были внесены. У меня такой уверенности [что новые предложения будут соответствовать ожиданиям России] нет, — высказался Чепа.

Ранее стало известно, что США и Украина согласовали основные элементы мирного плана. Сообщалось, что теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговорам по Украине старательно препятствуют. Из-за этого конфликт будет продолжаться «еще долгие месяцы», поскольку искреннего желания завершить его нет, отметил он.