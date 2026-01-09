США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа

США и Украина согласовали основные элементы мирного плана, передает портал Axios со ссылкой на источники. По их данным, теперь Белый дом ожидает «четкого ответа» президента РФ Владимира Путина на предложение.

Придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от Москвы, — сказано в материале.

Источники также утверждают, что в Париже представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Основное внимание на переговорах было уделено гарантиям безопасности и возможным территориальным уступкам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что переговорам по Украине старательно препятствуют. Из-за этого конфликт будет продолжаться «еще долгие месяцы», поскольку искреннего желания завершить его нет, отметил он.

Дмитриев между тем подчеркнул, что в ЕС говорят о размещении войск «направо и налево». Он потребовал от сторонников конфликта на Украине в Европе раскрыть сведения об их оборонных доходах, поскольку эти данные позволили бы оценить мотивы решений, которые они продвигают.