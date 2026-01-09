Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:03

«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США

Медведев: новые санкции США будут неприятны, но Россия выстоит

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Планы США ввести новые санкции против России неприятны, но не станут чем-то новым, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, санкционная политика Вашингтона продолжится при любом развитии событий, однако Москва выстоит и в этот раз.

Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. <...> Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз, — заключил Медведев.

Ранее политик охарактеризовал начало 2026 года как бурное, назвав захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро США хамством и мерзостью. Он допустил, что Мадуро может стать новым «латиноамериканским Манделой» — символом борьбы, проведя годы в заключении. Медведев также оценил его скорое освобождение как маловероятный сценарий.

Кроме того, политик в резкой форме посоветовал американским элитам «засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы». Медведев предупредил, что наземная фаза операции в Венесуэле будет кровавой, и потребовал признания правомерности российской СВО после действий Белого дома.

Дмитрий Медведев
Россия
США
политики
