Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:41

Медведев одним емким словом описал начало 2026 года

Медведев назвал бурным начало 2026 года

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наступивший 2026 год начался бурно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в первую очередь запомнится захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, и назвал действия США хамством и мерзостью.

Год начался бурно, — отметил Медведев.

Замглавы СБ подчеркнул, что в ситуации с Мадуро возможны лишь два варианта развития событий. Он назвал маловероятным сценарий освобождения президента под формальным предлогом и допустил, что гораздо вероятнее тот станет «новым латиноамериканским Манделой» — наподобие Нельсона Манделы, южноафриканского лидера, который провел десятилетия в тюрьме и затем стал символом борьбы против преследований.

Вторым событием года Медведев назвал антироссийские санкции, о которых президент США Дональд Трамп говорит как о мерах, которые он «надеется не использовать», все равно будут введены. Он подчеркнул, что рестрикции наложат «при любой погоде».

Медведев также отметил захват США танкера «Маринера» в нейтральных водах 7 января, который, по его мнению, стал преступлением со стороны «оборзевших американцев». Он подчеркнул, что отвечать на такие действия следует не в рамках Конвенции по международному морскому праву.

Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг, — резюмировал зампред СБ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что захват «Маринеры» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

Дмитрий Медведев
США
Венесуэла
Николас Мадуро
