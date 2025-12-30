Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:46

Аэропорт Домодедово выставляют на аукцион: цена, сроки, кто может купить

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Министерстве финансов России заявили о планах продать один из крупнейших авиаузлов страны. Что известно, когда аэропорт Домодедово выставят на аукцион, какова будет его цена, кто может купить воздушную гавань?

Аэропорт Домодедово выставляют на аукцион: что известно

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что открытый аукцион по приватизации перешедшего в собственность государства аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года.

«Буквально в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — заявил Силуанов в эфире федерального телеканала.

По словам министра, Минфин проделал много работы для продажи актива. Говоря о том, кто может купить аэропорт, Силуанов отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

В сентябре Силуанов уже говорил о продаже Домодедово. Тогда он допустил, что актив может перейти к инвестору до конца 2025 года, однако были сомнения по срокам.

«Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил тогда министр.

В рамках подготовки к продаже Домодедово Промсвязьбанк оценил активы группы Домодедово в 115 млрд рублей, сообщали источники РБК в начале декабря. Один из собеседников рассказал, что аукцион должен быть объявлен до конца года, а сама процедура, вероятно, произойдет в начале 2026-го.

На аукционе будут продавать не только Домодедово, но и еще один актив, перешедший в собственность государства, — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), добавил Силуанов.

Вид на золотоизвлекательную фабрику шахты «Центральная» золотодобывающего предприятия АО «Южуралзолото группа компаний» Вид на золотоизвлекательную фабрику шахты «Центральная» золотодобывающего предприятия АО «Южуралзолото группа компаний» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Как и почему аэропорт Домодедово перешел в собственность государства

До перехода в государственную собственность бенефициаром Домодедово был предприниматель Дмитрий Каменщик. История с приватизацией аэропорта берет начало в 1992 году, когда Каменщик стал представителем компании «Ист Лайн» в Москве. Фирма была открыта в Екатеринбурге школьным другом бизнесмена Антоном Баковым.

Сам Каменщик утверждал, что «Ист Лайн» занимается экспедированием грузов. Большие доходы компания начала приносить летом 1993 года на фоне организации чартеров в Пекин. При этом Баков не проявил заинтересованности в развитии этих направлений, после чего в 1994-м продал свою долю в «Ист Лайн» Каменщику за $10 тысяч.

Оставшись единственным владельцем, Каменщик стал серьезно развивать компанию, оборот стал достигать миллиардов. После приватизации в 1996 году активы Домодедово перешли под контроль «Ист Лайн», в 1998-м объекты аэродрома, не подлежащие приватизации, включая взлетно-посадочные полосы, были переданы «Ист Лайну» в аренду на 75 лет. В том же году Каменщик возглавил совет директоров аэропорта.

В 2025 году Генпрокуратура подала иск против 32 структур Домодедово, а также бенефициара аэропорта Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. Ведомство потребовало перевести в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», контролирующей операционные компании аэропорта.

В Генпрокуратуре сослались на иностранное резидентство Каменщика в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, Когана — в Израиле, а также на вывод средств за рубеж. По информации ведомства, они незаконно установили контроль над стратегическим объектом, скрыв иностранное участие.

Арбитражный суд конфисковал Домодедово в пользу государства.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что решение о передаче Домодедово государству не имеет отношения к национализации или деприватизации.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Простите за моветон — возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда», — сказал Путин.

