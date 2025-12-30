Аэропорт Домодедово выставляют на аукцион: цена, сроки, кто может купить

В Министерстве финансов России заявили о планах продать один из крупнейших авиаузлов страны. Что известно, когда аэропорт Домодедово выставят на аукцион, какова будет его цена, кто может купить воздушную гавань?

Аэропорт Домодедово выставляют на аукцион: что известно

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что открытый аукцион по приватизации перешедшего в собственность государства аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года.

«Буквально в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве», — заявил Силуанов в эфире федерального телеканала.

По словам министра, Минфин проделал много работы для продажи актива. Говоря о том, кто может купить аэропорт, Силуанов отметил: «Есть желающие, есть инвесторы».

В сентябре Силуанов уже говорил о продаже Домодедово. Тогда он допустил, что актив может перейти к инвестору до конца 2025 года, однако были сомнения по срокам.

«Посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил тогда министр.

В рамках подготовки к продаже Домодедово Промсвязьбанк оценил активы группы Домодедово в 115 млрд рублей, сообщали источники РБК в начале декабря. Один из собеседников рассказал, что аукцион должен быть объявлен до конца года, а сама процедура, вероятно, произойдет в начале 2026-го.

На аукционе будут продавать не только Домодедово, но и еще один актив, перешедший в собственность государства, — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), добавил Силуанов.

Вид на золотоизвлекательную фабрику шахты «Центральная» золотодобывающего предприятия АО «Южуралзолото группа компаний» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Как и почему аэропорт Домодедово перешел в собственность государства

До перехода в государственную собственность бенефициаром Домодедово был предприниматель Дмитрий Каменщик. История с приватизацией аэропорта берет начало в 1992 году, когда Каменщик стал представителем компании «Ист Лайн» в Москве. Фирма была открыта в Екатеринбурге школьным другом бизнесмена Антоном Баковым.

Сам Каменщик утверждал, что «Ист Лайн» занимается экспедированием грузов. Большие доходы компания начала приносить летом 1993 года на фоне организации чартеров в Пекин. При этом Баков не проявил заинтересованности в развитии этих направлений, после чего в 1994-м продал свою долю в «Ист Лайн» Каменщику за $10 тысяч.

Оставшись единственным владельцем, Каменщик стал серьезно развивать компанию, оборот стал достигать миллиардов. После приватизации в 1996 году активы Домодедово перешли под контроль «Ист Лайн», в 1998-м объекты аэродрома, не подлежащие приватизации, включая взлетно-посадочные полосы, были переданы «Ист Лайну» в аренду на 75 лет. В том же году Каменщик возглавил совет директоров аэропорта.

В 2025 году Генпрокуратура подала иск против 32 структур Домодедово, а также бенефициара аэропорта Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. Ведомство потребовало перевести в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», контролирующей операционные компании аэропорта.

В Генпрокуратуре сослались на иностранное резидентство Каменщика в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, Когана — в Израиле, а также на вывод средств за рубеж. По информации ведомства, они незаконно установили контроль над стратегическим объектом, скрыв иностранное участие.

Арбитражный суд конфисковал Домодедово в пользу государства.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что решение о передаче Домодедово государству не имеет отношения к национализации или деприватизации.

Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Простите за моветон — возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда», — сказал Путин.

Читайте также:

Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря

Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда

Блокировка за переводы между своими счетами: что известно, как избежать