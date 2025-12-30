Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:26

Блокировка за переводы между своими счетами: что известно, как избежать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские банки стали чаще приостанавливать некоторые трансакции, пишут СМИ. Что известно, по каким причинам возможна блокировка за переводы между своими счетами, как избежать ограничений?

Что известно о блокировке за переводы между своими счетами

Согласно публикациям, в отдельных случаях банки замораживают только операцию перевода средств между счетами клиента, но иногда полностью ограничивается доступ к карте. Даже после подтверждения трансакции восстановление может произойти не сразу.

Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев заявил, что время от времени блокируются в том числе переводы зарплаты между счетами в разных банках. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что в условиях роста мошенничества банки все чаще перестраховываются, из-за чего под ограничения подпадают добросовестные клиенты.

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение», — пояснил Кабаков.

В Центробанке напомнили, что кредитные организации обязаны проверять операции на признаки мошенничества и вправе приостанавливать переводы, но не блокировать счета. Если клиент подтвердил операцию, банк должен исполнить ее незамедлительно, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Начальник аналитического отдела в инвесткомпании Олег Абелев пояснил, что банки боятся получить гигантские штрафы или даже лишиться лицензии за недостаточный контроль, поэтому предпочитают перестраховаться и лишний раз заблокировать карты, возможно, добросовестного человека. По его мнению, риск потерять клиента для них не так велик, как риск, исходящий от Центробанка РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие маркеры отслеживают банки

В Центробанке указали, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширяется с 6 до 12 пунктов. Один из новых маркеров — перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было трансакций, при условии, что такой операции менее чем за сутки предшествовал перевод самому себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей.

Также банки будут брать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может указывать на попытку злоумышленников получить удаленный доступ к счету.

Тем не менее банки уже сейчас внимательно отслеживают переводы граждан, указывают юристы. Система безопасности работает по строгим алгоритмам: блокировка может наступить при нетипичном поведении клиента, например слишком частых переводах или на необычные суммы, при трансакциях с подозрительных устройств.

Вызвать подозрение может даже аномальное время проведения операций, отправка крупных сумм через СБП или дробление трансакции на множество мелких переводов, предупредил Александр Киселев. Вопросы могут возникнуть также при использовании новых реквизитов и нетипичных поступлениях от третьих лиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать блокировки

Чтобы избежать блокировки, россиянам советуют придерживаться привычного паттерна операций, указывать в комментарии назначение платежа и пользоваться одними и теми же устройствами. Также рекомендуется не совершать переводы незнакомцам и разделять личные и деловые операции.

«Банк при мониторинге операций учитывает целую совокупность факторов, которые говорят о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества, только величиной суммы перевода он не ограничивается», — указал вице-президент по информационной безопасности банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов.

Читайте также:

Почему не работает WhatsApp 30 декабря: где сбои в России, блокировка

ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря

Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?

блокировки
переводы
банки
карты
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Голикова призвала освободить женщин от выбора между работой и семьей
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.