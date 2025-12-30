Блокировка за переводы между своими счетами: что известно, как избежать

Российские банки стали чаще приостанавливать некоторые трансакции, пишут СМИ. Что известно, по каким причинам возможна блокировка за переводы между своими счетами, как избежать ограничений?

Что известно о блокировке за переводы между своими счетами

Согласно публикациям, в отдельных случаях банки замораживают только операцию перевода средств между счетами клиента, но иногда полностью ограничивается доступ к карте. Даже после подтверждения трансакции восстановление может произойти не сразу.

Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев заявил, что время от времени блокируются в том числе переводы зарплаты между счетами в разных банках. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что в условиях роста мошенничества банки все чаще перестраховываются, из-за чего под ограничения подпадают добросовестные клиенты.

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение», — пояснил Кабаков.

В Центробанке напомнили, что кредитные организации обязаны проверять операции на признаки мошенничества и вправе приостанавливать переводы, но не блокировать счета. Если клиент подтвердил операцию, банк должен исполнить ее незамедлительно, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Начальник аналитического отдела в инвесткомпании Олег Абелев пояснил, что банки боятся получить гигантские штрафы или даже лишиться лицензии за недостаточный контроль, поэтому предпочитают перестраховаться и лишний раз заблокировать карты, возможно, добросовестного человека. По его мнению, риск потерять клиента для них не так велик, как риск, исходящий от Центробанка РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие маркеры отслеживают банки

В Центробанке указали, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширяется с 6 до 12 пунктов. Один из новых маркеров — перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было трансакций, при условии, что такой операции менее чем за сутки предшествовал перевод самому себе через СБП на сумму более 200 тысяч рублей.

Также банки будут брать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может указывать на попытку злоумышленников получить удаленный доступ к счету.

Тем не менее банки уже сейчас внимательно отслеживают переводы граждан, указывают юристы. Система безопасности работает по строгим алгоритмам: блокировка может наступить при нетипичном поведении клиента, например слишком частых переводах или на необычные суммы, при трансакциях с подозрительных устройств.

Вызвать подозрение может даже аномальное время проведения операций, отправка крупных сумм через СБП или дробление трансакции на множество мелких переводов, предупредил Александр Киселев. Вопросы могут возникнуть также при использовании новых реквизитов и нетипичных поступлениях от третьих лиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать блокировки

Чтобы избежать блокировки, россиянам советуют придерживаться привычного паттерна операций, указывать в комментарии назначение платежа и пользоваться одними и теми же устройствами. Также рекомендуется не совершать переводы незнакомцам и разделять личные и деловые операции.

«Банк при мониторинге операций учитывает целую совокупность факторов, которые говорят о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества, только величиной суммы перевода он не ограничивается», — указал вице-президент по информационной безопасности банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов.

