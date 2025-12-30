Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 06:30

ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря

Фото: МО РФ
Украинские солдаты в панике бежали из Димитрова, бросая все военное снаряжение, включая личные защитные средства. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 декабря?

Обратили ВСУ в бегство в Димитрове

О бегстве ВСУ из Димитрова без военного имущества сообщил командир отделения беспилотных систем Эдуард Мельников, видео с его словами было опубликовано Минобороны РФ.

«Они даже без бронежилетов выбегали, все оставляли. То есть они просто хотели выбраться», — рассказал он.

В Министерстве обороны также сообщили, что украинские военнослужащие, осознавая невозможность выхода из окружения, пытались замаскироваться под гражданских лиц, однако в конечном итоге были взяты в плен.

Об освобождении Димитрова в ДНР стало известно 27 декабря.

Ударили по укрепленному пункту ВСУ в Херсонской области

Расчет гаубицы «Мста-Б» 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ликвидировал укрепленный объект Вооружённых сил Украины в Херсонской области, заявили в Министерстве обороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи расчет 152-миллиметровой гаубицы 2А65 „Мста-Б“ получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укрепленного пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развернута огневая позиция и осуществлен прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен», — сообщили в ведомстве.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Купянском направлении СВО военнослужащие Западной группировки войск успешно преодолели систему противовоздушной обороны и нанесли удар по пункту управления беспилотниками противника с использованием БПЛА «Молния», информирует МО России.

«Операторы БПЛА самолетного типа „Молния“ подразделения войск беспилотных систем 1-й танковой армии уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в Купянском районе Харьковской области. Беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, преодолел воздействие систем РЭБ, рубежи ПВО противника и успешно поразил выявленную цель», — отметили в министерстве.

Лишили ВСУ 10 подразделений беспилотных систем

За последние сутки Восточная группировка войск нанесла значительный урон ВСУ, уничтожив 10 беспилотных систем и девять пунктов управления дронами, рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе, 10 подразделений беспилотных систем, до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113, 16 автомобилей, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа и девять пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Поразили позиции ВСУ на Красноармейском направлении

Противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТУР) войск группировки «Центр» поразил огневые позиции и укрепления врага на Красноармейском участке, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Получив боевую задачу на уничтожение выявленных вражеских целей, расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса скрытно выдвинулся на огневую позицию, используя складки местности и естественные укрытия. Действуя в непосредственной близости от противника, бойцы быстро развернули комплекс и произвели пуски управляемых ракет», — рассказали в ведомстве.

Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение огневых точек и позиций украинских военнослужащих.

