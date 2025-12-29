Убийство 10 граждан, удар по животным, 133 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 29 декабря

За прошедшие сутки над регионами России сбили более 130 беспилотников ВСУ. На Кубани на промышленном предприятии вспыхнул пожар в результате атаки БПЛА. Мирные жители получили ранения в Белгородской области. В Запорожье противник ударил по центру содержания диких животных. Украинские военные убили 10 гражданских при отступлении из Димитрова. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ сбили более 130 украинских БПЛА за сутки

За прошедшие сутки силы ПВО ликвидировали над Россией 133 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, накануне вечером с 20:00 до 23:00 был уничтожен 21 беспилотник самолетного типа.

10 дронов перехватили над Ростовской областью, семь — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Краснодарским краем, отметили в Минобороны.

Помимо этого в течение ночи силы ПВО уничтожили 89 БПЛА, добавили в ведомстве. Больше всего воздушных целей сбили над Брянской областью — 49 дронов. В военном ведомстве уточнили, что 18 БПЛА были перехвачены над Новгородской областью, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем, по одному — над акваторией Азовского моря, Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

В Минобороны также сообщили, что утром 29 декабря за два часа над Новгородской областью были уничтожены 23 беспилотника самолетного типа.

ПВО РФ Фото: МО РФ

К каким последствиям привели атаки БПЛА ВСУ на российские регионы

В ночь на 29 декабря жители Тулы сообщили о серии мощных взрывов, прозвучавших над городом. По их словам, сработала сирена ракетной опасности. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Губернатор региона Дмитрий Миляев объявил ночью о ракетной опасности, которая действовала почти полтора часа.

Кроме того, о взрывах в ночь на 29 декабря сообщили жители Краснодара, Приморско-Ахтарска, Ейска и Славянска-на-Кубани. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Позже в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что обломки БПЛА повредили два жилых дома и газовую трубу в станице Кущевской.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из домов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что еще 13 домов получили повреждения в поселке Индустриальный Краснодара — в них выбило стекла.

«В Белореченске обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперштабе.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Два мирных жителя получили ранения в Белгородской области

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, накануне вечером в селе Отрадном при детонации FPV-дрона пострадал мирный житель.

«Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, спины и ног», — уточнил он.

Гладков также отметил, что есть пострадавшие в селе Новая Таволжанка. Мирный житель был ранен в результате атаки FPV-дрона на автомобиль.

«Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — сказал губернатор.

Он добавил, что за сутки регион подвергся налету 46 украинских БПЛА. Гладков уточнил, что ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область, выпустив 17 боеприпасов по населенным пунктам. Восемь частных домов, хозпостройка, газовая труба, семь легковых и грузовой автомобиль получили повреждения в результате атак, подчеркнул глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Белгородскую область.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Запорожье ВСУ ударили по центру для крупных хищников

За прошедшие сутки ВСУ трижды атаковали населенные пункты Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадали четыре человека.

«В Каменке-Днепровской украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Пострадали три человека — 1984, 1997 и 1999 года рождения. Они находятся на амбулаторном лечении. В селе Верхняя Криница в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован в Васильевскую ЦРБ», — сказал Балицкий.

Он уточнил, что в Васильевке в результате атаки БПЛА загорелся легковой автомобиль. Пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, украинский дрон ударил по прифронтовому васильевскому центру для крупных хищников, заявил руководитель учреждения Александр Пылышенко.

«Повреждены крыши вольеров хищников, потребуется ремонт. Животные не ранены», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Запорожье.

Военные ВСУ убили 10 мирных жителей при отступлении из Димитрова

Украинские военные при отступлении из Димитрова в Донбассе обстреливали жилые дома, рассказал штурмовик 1435-го мотострелкового полка Самир Гашимов. По его словам, ВСУ применяли артиллерию и дроны.

«Из-за таких ударов погибло при мне, то есть то, что я видел, более 10 человек», — уточнил боец.

По его словам, российские военные группировки «Центр» приступили к разбору завалов, чтобы спасти выживших. Гашимов отметил, что разрушения носили системный характер.

