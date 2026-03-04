Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:41

Сотни застрявших на Маврикии россиян выставили из отелей

Около 700 россиян застряли на Маврикии из-за конфликта на Ближнем Востоке

Маврикий Маврикий Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press
Около 700 россиян застряли на Маврикии из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Telegram-канал Baza. Кроме того, туристов стали выселять из отелей, так как авиаперевозчик Emirates отказался оплачивать их дальнейшее проживание там.

Как отметил канал, россиянам не предложили альтернативных вариантов вернуться на родину. При этом многие отели уже переполнены туристами, поэтому гражданам РФ приходится объединяться друг с другом и совместно арендовать апартаменты.

В настоящее время рейсы россиян перенесли на более поздние даты в марте. В консульстве предложили купить билет с пересадкой через Сейшелы, который может обойтись в 200 тыс. рублей на человека.

Ранее стало известно, что российские туристы не смогли вылететь рейсом Emirates с Мальдив в Дубай из-за своего гражданства. Представители авиаперевозчика в аэропорту Мале заявили, что на борт допустят только подданных Объединенных Арабских Эмиратов, отказав остальным даже при наличии свободных мест без каких-либо объяснений. При этом Emirates приостановила регулярные рейсы в и из Дубая до 22:59 мск 4 марта.

Маврикий
Россия
туристы
рейсы
