Трамп заявил о готовности защитить военную базу США в Индийском океане Трамп пообещал силой удержать военную базу США на острове Диего-Гарсия

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social 5 февраля заявил о готовности применить военную силу для защиты американской базы на стратегически важном острове Диего-Гарсия. Это заявление прозвучало на фоне договоренностей Великобритании о передаче суверенитета над архипелагом Чагос государству Маврикий.

Республиканец отметил, что хотя и считает сделку британского премьера Кира Стармера «лучшей из возможных», США оставляют за собой право на силовой ответ. Он последует в том случае, что в будущем договор аренды будет расторгнут или кто-либо будет угрожать или ставить под угрозу операции и силы США на острове.

Я оставляю за собой право военными средствами обеспечить и укрепить американское присутствие на Диего-Гарсия, — написал Трамп.

Ранее Трамп назвал огромной глупостью решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия. Он обвинил Лондон в «абсолютной слабости». Глава Белого дома также подчеркнул, что Дания и европейские союзники должны «поступить правильно» и поддержать американскую позицию по Гренландии.