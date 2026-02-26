Прокурор потребовал срок для экс-проректора БФУ Экс-проректора БФУ Мялкину в Калининграде могут посадить на четыре года

Гособвинитель попросил суд Калининграда назначить четыре года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей для бывшего заместителя ректора Балтийского федерального университета Елены Мялкиной. Ее обвинили в присвоении 35,1 млн рублей передает ТАСС.

Прошу признать Мялкину (бывшего проректора БФУ) виновной по инкриминируемой ей статье УК РФ и назначить наказание в виде четыре лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, — заявила в судебном процессе сторона гособвинения.

2 июля 2025 года сообщалось, что органы СКР по Калининградской области завершили расследование дела против бывшего ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Их обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в преступную схему руководства БФУ по присвоению и растрате средств были вовлечены 20 сотрудников вуза. Как сообщили в СК РФ по Калининградской области, с декабря 2019 по июль 2024 года два ключевых фигуранта организовали схему стимулирующих выплат. Ущерб превысил 35 млн рублей.