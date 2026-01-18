Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 14:41

В деле о растрате экс-ректора и проректора БФУ появились новые детали

СК: 20 сотрудников БФУ участвовали в коррупционной схеме на более 35 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В преступную схему руководства Балтийского университета им. Канта по присвоению и растрате средств были вовлечены 20 сотрудников вуза, сообщили в СК РФ по Калининградской области. По сообщению ведомства, которое приводит ТАСС, с декабря 2019-го по июль 2024 года два ключевых фигуранта организовали схему стимулирующих выплат. Ущерб превысил 35 млн рублей.

Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых, — сказано в сообщении.

2 июля 2025 года сообщалось, что органы СКР по Калининградской области завершили расследование дела против бывшего ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Их обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее сообщалось, что бриллиант в два карата стоимостью 3,5 млн рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 млн рублей изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры России к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам. По данным ведомства, общая стоимость предметов превышает 107 млн рублей.

вузы
премии
Следственный комитет
растраты
