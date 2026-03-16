Прокуратура подключилась к делу о столкновении каноэ и речного трамвая

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после столкновения речного трамвая и каноэ, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел утром 16 марта на Москве-реке.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку после появления в СМИ информации о травмировании граждан в результате столкновения речного трамвая с каноэ неполадку от причала «Фили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека катались на каноэ по Москве-реке и попали под винты речного трамвая. По его информации, инцидент произошел напротив причала в районе Филевского парка, когда пассажирское судно сдавало назад. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Один человек смог самостоятельно выбрался на сушу. Спасатели ведут работу по поиску пострадавшего пассажира лодки.

