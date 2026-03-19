Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 15:02

Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Привычка разминаться во время сидячей работы поможет избежать тромбозов и болей в спине и шее, рассказал Общественной Службе Новостей заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова профессор доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Он отметил, что это также поможет повысить концентрацию и производительность труда.

Природа создала человека так, чтобы он ходил, а не постоянно сидел или лежал. А когда мы очень много находимся в сидячем положении, у нас возникает застой в нижних конечностях — отсюда могут и тромбы образовываться, и все что угодно. Также это может приводить к различным мышечным спазмам, болям в шее и в спине, — рассказал Ачкасов.

Реабилитолог посоветовал выполнять простые упражнения, такие как вращения головой, руками и ступнями, сгибания-разгибания ног, повороты туловища и наклоны. По его мнению, руководители должны внедрять производственную гимнастику в офисах.

Ранее невролог Али Исмаилов рассказал, что регулярные перерывы раз в 30 минут позволят сохранить здоровье на сидячей работе. Он подчеркнул, что работать необходимо в правильной позе, а упражнения должны стать частью ежедневной рутины.

врачи
разминки
здоровье
польза
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.