Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:28

Устают глаза от экранов: простое правило 20-20-20, которое вернет комфорт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цифровые устройства стали нашими постоянными спутниками, но их использование часто оборачивается сухостью, напряжением и усталостью для глаз. К счастью, специалисты предлагают простой и абсолютно бесплатный способ быстро снять дискомфорт. Этот метод не требует специальных приспособлений и занимает всего 20 секунд вашего времени, чтобы подарить глазам долгожданное расслабление.

Секрет легкости заключается в знаменитом правиле 20-20-20: каждые 20 минут просто переводите взгляд на любой объект вдали примерно на 20 секунд. Это простое действие помогает глазным мышцам расслабиться после постоянной фокусировки на близком расстоянии и стимулирует более частое моргание, что естественным образом увлажняет пересохшую слизистую.

Для удобства можно поставить на рабочий стол небольшие песочные часы или использовать напоминание в телефоне. Дополнительно стоит настроить комфортную яркость экрана и по возможности уменьшить время использования гаджетов перед сном. Такая простая привычка становится настоящим спасением для здоровья ваших глаз в современном мире.

Ранее сообщалось, что есть люди, у которых волосы быстро теряют свежесть и объем из-за повышенной температуры и влажности. Парикмахеры рекомендуют простое решение — добавить аспирин в шампунь.

Проверено редакцией
зрение
советы
здоровье
разминки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.