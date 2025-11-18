Устают глаза от экранов: простое правило 20-20-20, которое вернет комфорт

Цифровые устройства стали нашими постоянными спутниками, но их использование часто оборачивается сухостью, напряжением и усталостью для глаз. К счастью, специалисты предлагают простой и абсолютно бесплатный способ быстро снять дискомфорт. Этот метод не требует специальных приспособлений и занимает всего 20 секунд вашего времени, чтобы подарить глазам долгожданное расслабление.

Секрет легкости заключается в знаменитом правиле 20-20-20: каждые 20 минут просто переводите взгляд на любой объект вдали примерно на 20 секунд. Это простое действие помогает глазным мышцам расслабиться после постоянной фокусировки на близком расстоянии и стимулирует более частое моргание, что естественным образом увлажняет пересохшую слизистую.

Для удобства можно поставить на рабочий стол небольшие песочные часы или использовать напоминание в телефоне. Дополнительно стоит настроить комфортную яркость экрана и по возможности уменьшить время использования гаджетов перед сном. Такая простая привычка становится настоящим спасением для здоровья ваших глаз в современном мире.

