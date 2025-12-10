ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 05:01

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эту запеканку можно подавать и на обед, и на ужин, и даже на праздничный стол. Она одинаково хороша горячей и холодной, что делает ее удобной для пикников.

Для запеканки мне понадобится: филе минтая (600 г), лук (2 шт.), морковь (3 шт.), яйца (4 шт.), сметана (200 г), сыр моцарелла (150 г), лимонный сок (1 ст. л.), растительное масло, укроп, соль, перец.

Филе минтая нарезаю на порционные кусочки и сбрызгиваю лимонным соком — это уберет возможный рыбный запах и сделает мякоть нежнее. Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю овощи на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Для заливки взбиваю яйца со сметаной, солю и перчу по вкусу. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю слоями: сначала обжаренные овощи, затем кусочки минтая. Заливаю яично-сметанной смесью. Сыр натираю на терке и смешиваю с мелко нарубленным укропом. Посыпаю сырной смесью сверху. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть перед подачей. Для пикантности можно добавить слой шпината с чесноком между овощами и рыбой.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

