Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Эти рулетики отлично дополнят праздничный стол. Готовятся быстро и элементарно! Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова.

Вкус этих рулетиков — идеальное сочетание хрустящего лаваша, ароматного бекона и нежного расплавленного сыра. Бекон при запекании становится хрустящим и отдает свой насыщенный вкус лавашу, а сыр плавится, создавая нежную кремовую текстуру внутри. Эти рулетики хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г бекона, 200 г твердого сыра, деревянные шпажки. Лаваш нарежьте на полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску положите ломтик бекона, сверху — ломтик сыра. Плотно сверните рулетики и закрепите каждый шпажкой. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут до золотистой хрустящей корочки.

