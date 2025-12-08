Путину рассказали о желании одного ветерана СВО

Потерявший зрение ветеран СВО хочет отучиться на психолога, чтобы помогать людям, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, которые приводит сайт Кремля, уже есть договоренность об обучении с военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге.

На вашей прямой линии работал, и сейчас работает, боец с полной потерей зрения Александр Антонов. Он пришел сам и предложил обучиться на психолога. Он говорит, я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна, и верну ему интерес к жизни, — сказал Кузнецов.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента России Владимира Путина поручить правительству создать условия для занятий адаптивными видами спорта для ветеранов СВО в учебных учреждениях. Многие ветераны, по его словам, живут в удаленных местах, где нет подходящих спортивных объектов, а школьные площадки могут быть небезопасны. Путин поддержал инициативу, отметив необходимость тщательной проработки деталей.