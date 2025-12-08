ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:37

Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка

Путин анонсировал повышение до 1 млн выплаты работодателем за рождение ребенка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сумма единовременной выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, увеличится с 50 тыс. до миллиона рублей с 1 января следующего года, заявил президент России Владимир Путин. Данная мера призвана усилить финансовую поддержку семей и будет введена в рамках реализации национальных проектов.

Так, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс. — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил о планах введения дополнительных мер помощи семьям, имеющим детей, в том числе выплат для граждан с небольшими доходами. Глава государства отметил, что правительство уже утвердило долгосрочную стратегию в данной области и начало работу по новому национальному проекту «Семья».

Кроме того, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 января 2026 года семьи, имеющие двух и более детей, будут получать ежегодную выплату. По его словам, право на получение данных средств будут иметь трудоустроенные родители.

Владимир Путин
выплаты
дети
работодатели
