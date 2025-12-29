В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта создает новые угрозы для ядерной безопасности, пишет американский журнал Foreign Affairs. По его информации, аналитики выделяют две основные опасности — полномочия для ИИ, позволяющие использовать ядерное оружие, и технологии дипфейков.

Быстрое распространение искусственного интеллекта усугубило угрозы ядерной стабильности. Одна из опасностей заключается в том, что ядерное государство может делегировать решение о применении ядерного оружия машинам. <…> Искусственный интеллект несет в себе еще одну коварную угрозу ядерной безопасности — облегчает создание и распространение дипфейков, — говорится в материале.

Журналисты полагают, что передача искусственному интеллекту полномочий принимать решения об использовании ядерного оружия чревата фатальными ошибками из-за сбоев или неверной интерпретации данных. Дипфейки же позволяют эффективно распространять дезинформацию, потому могут быть использованы, чтобы спровоцировать лидера ядерной державы нанести первый удар или создать ложный повод для начала войны.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ближайшие 10–15 лет станут эпохой самого масштабного технологического скачка в истории человечества. По словам главы государства, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект.