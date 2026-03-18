18 марта 2026 в 10:33

В КСИР пообещали сделать «небо врага» зрелищнее для иранцев

Командующий КСИР пригрозил Израилю зрелищным небом в ответ на удары

Маджид Мусави Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Небо над Израилем будет еще зрелищнее, заявил командующий Воздушно‑космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави. По его словам, которые передает агентство IRNA, враг понесет поражение.

Дорогие мои дети на земле Ирана! Ваше послание получено. Сегодня вечером небо врага будет для вас зрелищнее, — подчеркнул Мусави.

Ранее КСИР выступил с заявлением после подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В нем военные пообещали, что не забудут о кровной мести за «великомученика». Лариджани был убит 17 марта вместе с сыном и начальником охраны. Его гибель стала очередной потерей для высшего руководства Ирана с начала операции США и Израиля 28 февраля.

До этого представители разведки Корпуса стражей Исламской революции объявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника. Операцию провели иранские силы специального назначения глубоко на территории противника, уточнялось в публикации. Целью был один из членов военно-политического руководства Израиля.

