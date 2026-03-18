Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани Володин почтил память убитого в Тегеране секретаря Совбеза Ирана

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принес Ирану глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Спикер осудил авиаудар по Тегерану и попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибшего. Текст опубликован на сайте Госдумы.

Али Лариджанив внес значительный вклад в укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, межпарламентского сотрудничества и дружбы наших народов, — подчеркнул председатель ГД.

Тем временем в МИД Исламской Республики заявили, что убийство Лариджани является терактом. Однако подобные действия не смогут подорвать волю народа, добавили в ведомстве.

До этого политолог Владимир Шаповалов предположил, что ликвидация Лариджани не могла состояться без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива. Ключевым фактором эксперт считает возможности американской спутниковой разведки, остающейся мощнейшей в мире.