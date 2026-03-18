Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 12:08

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин принес Ирану глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Спикер осудил авиаудар по Тегерану и попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибшего. Текст опубликован на сайте Госдумы.

Али Лариджанив внес значительный вклад в укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, межпарламентского сотрудничества и дружбы наших народов, — подчеркнул председатель ГД.

Тем временем в МИД Исламской Республики заявили, что убийство Лариджани является терактом. Однако подобные действия не смогут подорвать волю народа, добавили в ведомстве.

До этого политолог Владимир Шаповалов предположил, что ликвидация Лариджани не могла состояться без работы разведки США. Он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива. Ключевым фактором эксперт считает возможности американской спутниковой разведки, остающейся мощнейшей в мире.

Иран
Вячеслав Володин
убийства
смерти
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.