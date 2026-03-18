Магнитные бури сегодня, 18 марта: что будет завтра, головные боли, апатия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 марта

В среду, 18 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался ниже ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G2,3 (Kp = 6,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло семь новых вспышек, шесть из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,8.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 18 марта, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В четверг, 19 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 5%, геомагнитных возмущений — 24%, магнитных бурь — 71%. Сутки начнутся с положения индекса Кр в зеленой зоне, однако уже после 06:00 мск показатель пройдет отметку в пять единиц и далее продолжит подъем — вплоть до шести единиц и более, что соответствует средней магнитной буре уровня G2. Спад геомагнитной активности ожидается после 15:00 мск.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 19 марта. Ее сила составит шесть баллов. В этот день возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Избегайте физических нагрузок, больше отдыхайте, не переедайте, не употребляйте спиртные напитки», — утверждает my-calend.

В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии отметили, что магнитная буря, прогнозируемая на четверг, 19 марта, будет спровоцирована приходом плазмы от солнечной вспышки М-класса, состоявшейся 16 марта.

«Само событие, хотя и выглядит значимым (буря может стать самой сильной за два месяца), является результатом скорее „удачного“ стечения обстоятельств, чем роста солнечной активности. Вспышка произошла почти точно напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда заметно усиливается», — отметили ученые.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на человека

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, сильная магнитная буря может вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, хотя большинство из них не ощущают ее воздействия.

«Это объяснимо с точки зрения физики, потому что внутри нас течет проводник, то есть кровь. Магнитное поле влияет на этот самый проводник», — пояснил он.

Несмотря на то что человек за тысячи лет адаптировался к этому природному явлению, некоторые все равно испытывают недомогание во время геомагнитных возмущений. Такие люди, как правило, знают о своей особенности и по рекомендации врачей принимают препараты, смягчающие симптомы, сказал Эйсмонт.

