Соединенные Штаты обнаружили четыре различных вида пришельцев после крушений неопознанных летающих объектов, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа. Ученый утверждает, что ему передали эту информацию участники операции по извлечению объектов.

По словам Путхоффа, речь идет о совершенно иных формах жизни. Он указал, что это минимум четыре, но точного количества не указал. Однако отметил, что у него нет прямого доступа к данным, но подчеркнул свою непосредственную веру собственным источникам.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что США рассекретили данные об НЛО, чтобы отвлечь внимание общественности от провала в Иране. Он отметил, что файлы появились очень «своевременно».

До этого директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович скептически прокомментировал публикацию материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах. Он выразил сомнение в том, что в этих данных содержатся доказательства внеземной жизни.