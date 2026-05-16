В Европе резко подорожала военная техника

Bloomberg: оружие и военная техника в Европе подорожали на 50%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны столкнулись с резким ростом цен на вооружения и военную технику — более чем на 50%, пишет агентство Bloomberg. Цены изменились за последние два года.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур указал на осложнение планов НАТО по ускоренному перевооружению из-за стремительного роста цен. Он добавил, что ситуация особенно чувствительна на фоне снижения финансовой поддержки со стороны США. На конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине он коротко указал на эту проблему.

Агентство отмечает, что это создает серьезные трудности для снабжения Украины. В публикации говорится, что при изменении приоритетов администрации президента США Дональда Трампа нагрузка по финансированию закупок легла на Европу, но дефицит на рынке только подталкивает цены вверх.

Певкур подчеркнул, что регулярно обсуждает ситуацию с директором по вооружениям национального значения, но европейская оборонная промышленность не спешит расширять мощности без долгосрочных контрактов. При этом правительства стран НАТО не готовы закупать технику по текущим ценам. Bloomberg отмечает, что такая ситуация превращается в замкнутый круг и затягивает процесс перевооружения Европы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сравнил НАТО с дорогими швейцарскими часами, отметив, что оно функционирует безотказно и это видно каждый день в море и в небе над странами Балтии. Он указал на необходимость сохранения сильного и адаптивного Североатлантического альянса.

