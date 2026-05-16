16 мая 2026 в 21:06

Россия намерена не допустить эскалации в Приднестровье со стороны Молдавии

Посольство РФ: Москва настроена не допустить эскалации между берегами Днестра

Россия настроена не допустить эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и призывает Молдавию к конструктивному диалогу, заявили ТАСС в российском дипломатическом представительстве. Москва назвала обвинения в нарушении суверенитета Молдавии лицемерными на фоне массовой раздачи румынского гражданства.

Обвинения в том, что Россия «нарушает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», не выдерживают критики и выглядят лицемерной попыткой прикрыть двойные стандарты. <...> Наша страна неизменно придерживается Соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 г. и решительно настроена не допустить эскалации между берегами Днестра, — говорится в сообщении.

Предпосылки к такому сценарию, по мнению Москвы, создаются именно бескомпромиссной и конфронтационной линией Кишинева. Там отметили, что Молдавия стремится навязать региону свои порядки, полностью игнорируя интересы и потребности его жителей.

Ранее российское посольство в Кишиневе сообщило, что получает большое количество просьб от жителей Приднестровья на получение гражданства. Так сотрудники дипмиссии прокомментировали указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей республики.

