У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных Школьник умер от остановки сердца из-за случайной стрельбы военных в Молдавии

Подросток скончался в молдавском городе Кагул после инцидента с выстрелом военнослужащего, следует из сообщения пресс-службы полиции в соцсетях. По предварительным данным, причиной смерти 16-летнего юноши стала остановка сердца.

Подросток находился на месте происшествия, впал в шок и потерял сознание. Юношу не смогли привести в чувства, он скончался.

20-летний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате чего военнослужащий-призывник получил ранение. Его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, выстрел носил случайный характер. Оружие изъято для экспертизы, полиция и прокуратура продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Раннее американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в результате случайного отравления наркотическими веществами. Причиной смерти стала комбинация сильнодействующих препаратов, обнаруженных в организме спортсмена. Трагедия произошла незадолго до его 30-летия.