20 января 2026 в 22:26

Известный шахматист скончался из-за случайного отравления наркотиками

TMZ: американский шахматист Народицкий умер от случайного отравления наркотиками

Дэниэл Народицкий Дэниэл Народицкий Фото: Социальные сети
Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в результате случайного отравления наркотическими веществами. По данным издания TMZ, причиной смерти стала комбинация сильнодействующих препаратов, обнаруженных в организме спортсмена.

Официальное заключение судебно-медицинской экспертизы штата Северная Каролина показало наличие в крови шахматиста метамфетамина, амфетамина и митрагинина — вещества с опиоидными свойствами. Трагедия произошла в октябре 2025 года, незадолго до его 30-летия.

Народицкий был известным игроком, занимавшим 151-е место в мировом рейтинге FIDE и 17-е — среди американцев. Он также являлся автором шахматных книг. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он показал хороший результат.

Одним из самых ярких моментов его карьеры стала победа над легендарным украинским гроссмейстером Василием Иванчуком на чемпионате мира по блицу в том же году. Иванчук проиграл партию из-за просрочки времени в выигранном эндшпиле, после чего не сдержал слез.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Он стал известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+. Прощание со спортсменом состоится 21 января в городе Суворове.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

