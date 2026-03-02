Зимняя Олимпиада — 2026
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него

Сергей Карякин Сергей Карякин Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него. В рейтинговой таблице, которая была опубликована 28 февраля, шахматист занимал 10-е место с 2750 очками.

Карякин отсутствовал в рейтинге с 2024 года. Согласно правилам, гроссмейстер автоматически выпадает из рейтинга, если не принимает участия в турнирах в течение года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернули в мае того же года на 12-ю позицию. В июне 2024 года россиянин вновь был исключен из списка.

В феврале 2026 года шахматист сыграл партию против Михаила Маркова на фестивале «Российская шахматная корона», а также выступил на турнире в ходе XVIII Спартакиады среди федеральных органов власти.

Ранее национальные шахматные федерации Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIDE полностью снять санкции со сборных России. Апеллянты были уверены, что резолюции якобы приняли с серьезными процедурными нарушениями.

