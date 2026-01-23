Судмедэксперты опровергли первую версию смерти Народицкого

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет от сердечной аритмии, вызванной системным саркоидозом, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на результаты судмедэкспертизы. Согласно документу, редкое заболевание с высокой вероятностью поразило ткани сердца, что и привело к летальному исходу.

Спортсмен скончался 20 октября 2025 года, всего за несколько недель до 30-летия. Народицкий был выдающимся теоретиком, автором книг и занимал 17-е место в рейтинге сильнейших шахматистов США. Свой последний турнир он провел в сентябре 2025 года, разделив 3–4 места на соревнованиях в Шарлотте.

В мировой истории шахмат 2025 год запомнился яркой победой Народицкого над украинским гроссмейстером Василием Иванчуком на чемпионате мира по блицу. Та партия обернулась для соперника эмоциональным срывом из-за поражения по времени в выигрышной позиции. Дэниэл, бывший чемпион мира среди юниоров, до последнего момента оставался активным участником высшей шахматной лиги, удерживая 151-ю позицию в глобальном рейтинге FIDE.

В качестве предварительной версии смерти спортсмена изначально называлась передозировка наркотическими веществами. Первая экспертиза штата Северная Каролина показала наличие в крови шахматиста метамфетамина, амфетамина и митрагинина — вещества с опиоидными свойствами.

