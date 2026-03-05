«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа

Киев, который на словах декларирует готовность заключить мир с Москвой, на деле старательно оттягивает завершение конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом под боком у РФ уже зреет новая угроза: большая война с Европой, которая уверена, что сможет задавить Россию силой. В интервью NEWS.ru Журавлев объяснил, чем руководствуются европейские глобалисты, почему они не боятся противостояния и какую игру ведет президент США Дональд Трамп.

Кому выгоден конфликт на Украине

— Алексей Александрович, Владимир Зеленский, несмотря на переговоры, угрожает России санкциями и призывает высылать ее граждан из Европы. Насколько такая риторика соответствует заявленному Киевом стремлению к миру?

— Украина не собирается завершать конфликт. Это видно хотя бы по тому, как ВСУ продолжают оказывать серьезное сопротивление. Что бы ни говорили о сложностях в их положении, наши войска продвигаются достаточно тяжело — линия фронта держится. Разумеется, Зеленский хотел бы мира, но исключительно на своих условиях. Для нас они абсолютно неприемлемы. Поэтому для него завершение конфликта сейчас невыгодно.

Нынешние переговоры — это инициатива США. Америке, как и нам, хотелось бы урегулирования, а Украине — нет. Им мало просто вернуть территории: для них боевые действия — это еще и огромный финансовый поток. Поставки средств и вооружений превратились в колоссальную систему обогащения. Деньги идут фактически бесконтрольно, минуя бюджетные процедуры. Часть, безусловно, уходит на фронт, но львиная доля оседает там, где и должна была осесть. Все давно знают, что Зеленский вошел в число богатейших людей не только Украины, но и Европы. При таких доходах мира не будет.

Завершения конфликта не случится, пока мы не совершим серьезный прорыв. Как только наши войска начнут быстрое продвижение на Запад, риторика Зеленского изменится мгновенно. Более того, как только мы пройдем и заберем Одессу, все европейцы прибегут сюда. А потом еще и скажут: «Ладно, давайте договариваться — какие у вас условия, какие аргументы?» Вот так они начнут себя вести.

— А как же роль Европы и внутренние противоречия в США? Ведь Зеленский несамостоятелен?

— Европейцам конфликт выгоден, как и определенным кругам в США. Америка продает оружие Европе, та отправляет его на Украину. Трамп смог вывести производства обратно в Штаты, заставил ЕС покупать американский сжиженный природный газ по ценам, которые не выдерживают конкуренции с российскими. Он фактически убрал конкурента и заставил европейцев платить. Еще в свой первый срок он требовал от НАТО выделять 2% ВВП на оборону, а сейчас речь идет уже о 5%. В чем интерес США? Ресурсы для своего величия они выкачивают из Европы, и конфликт создал для этого идеальные условия.

Надо заметить, что даже в этой ссоре Европа для США остается главным стратегическим партнером — уж точно не Россия, не Китай или Индия. Какие бы противоречия их ни раздирали, они все равно будут «пожирать» ресурсы друг друга в рамках одной системы. Нам это пока на руку, но промежуток этот будет недолгим.

Когда на Украине вспыхнет бунт

— Киев заявляет о потерях ВСУ в 50 тысяч человек, но на Украине продолжается повальная «бусификация». Есть ли вероятность ее дальнейшего ужесточения?

— Зеленский, декларируя 50 тысяч человеческих потерь, видимо, просто не считает остальных погибших за людей. Конечно, реальная численность потерянных ВСУ бойцов — это признают даже на Западе — превышает 1 млн человек и продолжает быстро расти.

Ситуация, в которую Зеленский загнал свою страну, уже дает плоды. Люди жестко сопротивляются мобилизации, а когда попадают в плен, то сразу говорят — мол, их «бусифицировали», они тут ни при чем.

С точки зрения государственного аппарата насилия, который на Украине работает в полную мощь, это вполне эффективно. Другое дело — там зреет недовольство, хотя пока и не так сильно. Вот пример: в Виннице собрали мобилизованных на стадионе, пришли родственники и отбили их. Ну и что? Потом посадили несколько десятков человек. А этих все равно отправили на фронт.

Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Могут ли быть протестные выступления, ведь украинцы к тому же не получают и нормальных коммунальных услуг?

— Реальных протестов не будет. Сейчас это невозможно, потому что система насилия на Украине сильно развита и работает эффективно. Но это касается мужчин. У женщин протест назревает — они вполне могут проявиться.

Когда люди выходят митинговать по вопросам ЖКХ, они просят не остановить конфликт, а дать электричество, воду, отопление. В этом вся проблема: пока они будут говорить только о свете и коммуналке, все будет становиться только хуже.

Кстати, ВС РФ не целятся специально в гражданскую инфраструктуру, мы не хотим создавать проблемы населению. Наши войска наносят удары именно для того, чтобы на Украине прекратился выпуск техники и беспилотников, которые атакуют наши территории. То, что при этом страдает население, — это вопрос другой. Украинцы этого не понимают: они считают, что для нас ЖКХ — первично, а все остальное вторично.

— Народных бунтов не будет?

— Думаю, нет. Локальные выступления происходят, но они не влияют на общую конструкцию. Сильный конфликт возможен, если само население решит убрать Зеленского, но для этого нужна организация, серьезная подготовка, даже лидеры. Вопрос в массовом, быстром движении — его пока не наблюдается.

Зеленский говорит: «У нас нет рабов». Но на самом деле там как раз одни рабы — другого нет, раз мужик на улицу выйти не может.

— Зеленский недавно сказал, что проведение выборов на Украине будет возможно при двухмесячном прекращении огня. Насколько выполнимо такое условие?

— А зачем нам выборы на Украине? Что изменится? Будет Зеленский легитимен — и что нам с того? Понимаете, капитуляцию Германии подписывал не Гитлер. На Украине тоже найдется какой-нибудь генерал — пусть он и подпишет.

Зеленский требует прекратить огонь на два месяца. Но где два, там и четыре, и шесть. Только без изменения украинской конституции провести на Украине выборы все равно невозможно. Четверть территории — не украинская. Как он там собрался проводить голосование?

Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев считает жителей этих регионов своими гражданами, но они наши. Эти люди не собираются голосовать за него. Это все равно что меня выбирать президентом Польши — давайте проведем выборы где-нибудь в Смоленске.

Даже если украинцы проведут выборы сейчас, Зеленский, конечно, выиграет. Но будет ли там демократия, наблюдатели, комиссии? Разумеется, нет. Он победит, потому что нет другого варианта — он всех пересажал. Поэтому пусть ставит условия своим «западникам», нам это вообще безразлично.

Как рушится старый миропорядок

— В Мюнхене прошла конференция по безопасности, где обсуждалось разрушение послевоенного миропорядка. Можно ли, на ваш взгляд, сегодня говорить о его гибели?

— Все те структуры, что создали после Второй мировой и которые долго удерживали относительное отсутствие крупных войн, дают трещину — это очевидно. Начиная с ООН и заканчивая олимпийским движением — все перестает существовать. Понятно, что нужен новый формат. Трамп, например, пытается что‑то предложить — Совет мира или что‑то подобное. Потому что в ООН резолюции практически не работают, а Генеральная Ассамблея — сплошной сброд непонятных людей, которые что‑то принимают, но это ни о чем.

То же и с Мюнхенской конференцией по безопасности: есть конференции, а безопасности нет. Все, что там прозвучало, — фактически ультиматум России и призыв к капитуляции. А кто призвал? Германия — страна, которая за последние столетия дважды капитулировала. Как с ними всерьез разговаривать?

Проблема Европы в том, что у власти, мягко говоря, не самые умные люди — Анналена Бербок, Кая Каллас, Фридрих Мерц и другие. Это люди с ограниченной образованностью: они не понимают истории, не понимают своих соседей. И в этом опасность: они не боятся нападать на РФ и прямо говорят, что готовятся к войне. Кто их вообще поставил?

Те, кто отстаивает сегодня национальные интересы своих государств, становятся врагами коллективного Запада. Возьмем, например, Виктора Орбана. Он ведь не за Россию — он за Венгрию. Говорит: нам нужен дешевый газ и экономическое развитие, чтобы народ жил лучше и было комфортно. В апреле у венгров будут выборы. Конкурент Орбана [Петер Мадьяр] заявляет: «Мы будем против России, за НАТО, за ЕС и Украину». И ведь венгры могут его выбрать. Как такое возможно?

Алексей Журавлев на церемонии подписания в Общественной палате РФ соглашения с политическими партиями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму РФ Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

— Насколько, на ваш взгляд, глубок кризис связей Америки с Европой? Важна ли для ЕС поддержка Вашингтона?

— Европа способна вести самостоятельную политику и сейчас это всячески демонстрирует. Они всегда ее вели и будут вести — независимо от того, есть США или нет. Не стоит думать, что они настолько уж слабы в этом плане. Европейцы и воевать могут. Даже не считая военного потенциала США, потенциал ЕС будет больше нашего. И дело не в технике, а в людях — их 500 млн только в самой Европе.

Но у нас появляется окно возможностей: противоречия между США и теми, кто реально управляет европейскими странами, довольно велики — Трамп воспринимает глобалистские силы как личных врагов. Американцы всегда ориентированы на деньги — все решается через сделку. Мы предложили им выгодную сделку на $12 трлн, и для Вашингтона это гораздо интереснее, чем взаимодействие с Европой.

Так что у нас есть шанс, но сможем ли мы им воспользоваться, неизвестно. Тем не менее мы стараемся — и это правильно. Противостояние с одной Европой для нас гораздо проще, чем с Европой и США.

Сейчас Трамп повысил ставки, сказав, что Штаты заберут Гренландию и Канаду. Потом сдал назад: «Ладно, не заберем, но тут будут наши базы, мы будем пользоваться местными ресурсами». Если же действительно надо будет «забрать», он просто пришлет туда взвод солдат. Они снимут датский флаг и поставят американский — вот так, оккупация без оккупации.

— А это не внесет раздрай в отношения США и Европы?

— Не стоит так думать. Нам, может, и хотелось бы, чтобы их союз развалился, но с какой стати? США из Европы так просто не уйдут — им это не нужно. Они могут сократить свое присутствие там до минимума, но в случае конфликта быстро расширят. Более того, за последние 10 лет американский контингент в Европе вырос почти в 10 раз — так что признаков развала не видно.

«Они не боятся войны»

— В Европе сегодня есть те, кто за диалог с Москвой, и те, кто против. Тот же Мерц заявляет о подготовке к войне. Насколько вероятен этот конфликт?

— Считаю, что он очень вероятен. Украина как раз нужна европейцам, чтобы сковывать наши силы и одновременно самим вооружаться. Пока у них нет производственной базы, но через пять лет она будет. Немцы строят быстро и достаточно успешно. Впервые после Второй мировой войны у них появилась база в Прибалтике — такого раньше не было.

Мы предлагаем им обсудить глобальную безопасность, а они нам: «Нет, мы вас победим». Поэтому мы с ними и не контактируем, а говорим с США.

Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов компанией Rheinmetall Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

— Но Америка ведет себя крайне противоречиво. Может ли у нас появиться шанс избежать войны?

— Очень хотелось бы, но пока я этого шанса не вижу. В конце концов, это не мы расширяем НАТО и создаем провокации. Европа сейчас блокирует Калининград, собирается перекрыть наш танкерный флот. И что нам делать? В этом вся специфика: чем больше мы будем уступать, тем сильнее они будут продолжать давить.

Дело не в том, что им очень хочется войны, а в том, что они ее не боятся. Причем они не понимают, что конфликт на Украине для нас — совсем другое. Украину мы знаем — это наша земля и наши люди, просто сильно одурманенные. С той же Германией будет совсем другой разговор — какими‑то церемониями мы там заниматься не будем. Но до Европы это не доходит.

Я считаю, что за всем этим кроется глобальное противостояние, и главное здесь — понять, кому оно нужно.

Читайте также:

«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды

«Не хватает „Красной машины“»: Журова о Петросян, Малинине и Олимпиаде-2026