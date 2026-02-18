«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

В Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины при участии США. Стороны охарактеризовали его как сложный, но продуктивный: на этот раз делегациям предстояло обсудить широкий спектр вопросов, в том числе и самый «проблемный» — территориальный. Опрошенные эксперты отметили: выбор площадки не позволил избежать внешнего давления на украинскую команду со стороны европейских государств. В чем оно проявилось и какими оказались главные итоги переговоров — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры в Женеве

Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел в Швейцарии с 17 по 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков незадолго до его начала обратил внимание, что предыдущие встречи в Абу-Даби касались в основном вопросов безопасности. В Женеве же делегациям предстояло затронуть более широкий круг тем для обсуждения.

От США в Швейцарию прибыли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В состав украинской переговорной команды вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и другие представители.

Главой российской делегации был назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Он уже представлял Москву на переговорах с Украиной в 2022 году, а затем на возобновившихся в Стамбуле встречах в 2025-м. В группу также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По итогам дискуссии в Женеве Мединский сообщил журналистам, что консультации заняли много времени и проходили в разных форматах.

Владимир Мединский Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«Они были тяжелыми, но деловыми», — прокомментировал помощник президента РФ.

В первый день обсуждения длились около шести часов, во второй — встреча заняла менее двух. Дискуссии были закрыты для прессы — никаких совместных заявлений по их итогам делегации не делали. Однако известно, что после основной трехсторонней встречи 18 февраля Мединский провел дополнительную двустороннюю беседу с делегацией Киева.

Что обсуждалось в Женеве

После первого дня переговоров Уиткофф заявил, что в диалоге наметился значительный прогресс. В своем аккаунте в Х он написал, что делегации РФ и Украины согласились «проинформировать своих лидеров» и продолжить работу по достижению мирного соглашения.

По словам Умерова, в первый день участники сосредоточились на определении «механики возможных решений». Во второй, подчеркнул он, — работа шла в формате консультаций военной и политической групп.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru отметил: на этот раз диалог обошелся практически без утечек в СМИ, но не без попыток внешнего воздействия на переговорный процесс. К отелю InterContinental, где заседали делегации, прибыла группа дипломатов из Великобритании во главе с советником премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.

«Площадка была выбрана специфическая — в Европе, где нельзя было изолировать американскую и украинскую делегацию от влияния извне. Именно поэтому не участвующая в переговорах британская делегация „тусовалась“ в том же здании. Это не что иное, как давление на переговоры. Если следующий раунд пройдет опять в Швейцарии, то влияние на них извне, в первую очередь Великобритании и ЕС, будет неизбежно. А значит, и реальная их результативность окажется под вопросом», — подчеркнул Воробьев.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что украинская делегация продолжает действовать по указаниям Лондона, поэтому переговоры с ней приобретают все более «ритуальный» характер.

«Мы все прекрасно знаем, что Украина находится под внешним управлением Великобритании. Задача, которую ставят европейские политики, — продолжение конфликта: чтобы украинцы продолжали гибнуть, а Россия тратила ресурсы на ведение боевых действий. Поэтому переговоры целенаправленно срываются и затягиваются. Звучат неприемлемые предложения — вроде создания серой зоны в Донбассе, взаимного отступления, отказа от референдумов и выборов», — заметил он.

Что будет дальше на переговорах РФ и Украины

Мединский анонсировал проведение следующего раунда встреч с делегациями Украины и США.

«В ближайшее время состоится следующая встреча», — подчеркнул глава российской делегации.

Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков в беседе с NEWS.ru на полях проекта «Мастерская управления событиями» заметил, что Россия готова договориться с Украиной, если у нее появится для этого подходящая возможность. Однако пока, считает он, переговоры больше напоминают «игру», из которой РФ не выходит в силу своей порядочности.

«Мы опираемся на Глобальный Юг и Восток. Там видят нашу готовность к переговорам. Мы готовы остановить конфликт, но на тех условиях, при которых будут решены важные для нас проблемы. Мы воюем честно, не переходя грань. Китай, Индия, другие страны это видят и относятся к нам лучше, чем к нашим оппонентам, именно потому, что мы ведем себя корректно. И мы не можем начать делать все что угодно, даже если в военном отношении это нам выгодно», — сказал собеседник.

Журналисты у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где прошли переговоры представителей России, США и Украины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил в разговоре с NEWS.ru, что стороны переговоров давно осведомлены о требованиях России.

«Нам нужны гарантии безопасности — и вовсе не от Киева, а от Вашингтона. Непонятно, как этому могут способствовать, скажем, украинские президентские выборы или появление на Украине войск НАТО, которые почему-то называют миротворческими. <…> Нужно всегда держать в уме, что можно и договориться, но всегда есть шанс, что в Киев потом приедет условный Борис Джонсон и все соглашения будут порваны. Поэтому я бы больше надеялся на то, что происходит на фронте — с теми реалиями, что на земле, сложно не считаться», — резюмировал парламентарий.

Читайте также:

Раскол украинцев в Женеве. Палач Буданов хочет мира, Ермак в ярости

Досье замглавы МИД РФ Михаила Галузина: карьера, взгляды, критика Украины

Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве