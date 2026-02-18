«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше

В Женеве завершился очередной раунд переговоров России и Украины при участии США. Стороны охарактеризовали его как сложный, но продуктивный: на этот раз делегациям предстояло обсудить широкий спектр вопросов, в том числе и самый «проблемный» — территориальный. Опрошенные эксперты отметили: выбор площадки не позволил избежать внешнего давления на украинскую команду со стороны европейских государств. В чем оно проявилось и какими оказались главные итоги переговоров — в материале NEWS.ru.
Как прошли переговоры в Женеве
Очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел в Швейцарии с 17 по 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков незадолго до его начала обратил внимание, что предыдущие встречи в Абу-Даби касались в основном вопросов безопасности. В Женеве же делегациям предстояло затронуть более широкий круг тем для обсуждения.
От США в Швейцарию прибыли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В состав украинской переговорной команды вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и другие представители.
Главой российской делегации был назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Он уже представлял Москву на переговорах с Украиной в 2022 году, а затем на возобновившихся в Стамбуле встречах в 2025-м. В группу также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.
По итогам дискуссии в Женеве Мединский сообщил журналистам, что консультации заняли много времени и проходили в разных форматах.
«Они были тяжелыми, но деловыми», — прокомментировал помощник президента РФ.
В первый день обсуждения длились около шести часов, во второй — встреча заняла менее двух. Дискуссии были закрыты для прессы — никаких совместных заявлений по их итогам делегации не делали. Однако известно, что после основной трехсторонней встречи 18 февраля Мединский провел дополнительную двустороннюю беседу с делегацией Киева.
Что обсуждалось в Женеве
После первого дня переговоров Уиткофф заявил, что в диалоге наметился значительный прогресс. В своем аккаунте в Х он написал, что делегации РФ и Украины согласились «проинформировать своих лидеров» и продолжить работу по достижению мирного соглашения.
По словам Умерова, в первый день участники сосредоточились на определении «механики возможных решений». Во второй, подчеркнул он, — работа шла в формате консультаций военной и политической групп.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru отметил: на этот раз диалог обошелся практически без утечек в СМИ, но не без попыток внешнего воздействия на переговорный процесс. К отелю InterContinental, где заседали делегации, прибыла группа дипломатов из Великобритании во главе с советником премьер-министра Кира Стармера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.
«Площадка была выбрана специфическая — в Европе, где нельзя было изолировать американскую и украинскую делегацию от влияния извне. Именно поэтому не участвующая в переговорах британская делегация „тусовалась“ в том же здании. Это не что иное, как давление на переговоры. Если следующий раунд пройдет опять в Швейцарии, то влияние на них извне, в первую очередь Великобритании и ЕС, будет неизбежно. А значит, и реальная их результативность окажется под вопросом», — подчеркнул Воробьев.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что украинская делегация продолжает действовать по указаниям Лондона, поэтому переговоры с ней приобретают все более «ритуальный» характер.
«Мы все прекрасно знаем, что Украина находится под внешним управлением Великобритании. Задача, которую ставят европейские политики, — продолжение конфликта: чтобы украинцы продолжали гибнуть, а Россия тратила ресурсы на ведение боевых действий. Поэтому переговоры целенаправленно срываются и затягиваются. Звучат неприемлемые предложения — вроде создания серой зоны в Донбассе, взаимного отступления, отказа от референдумов и выборов», — заметил он.
Что будет дальше на переговорах РФ и Украины
Мединский анонсировал проведение следующего раунда встреч с делегациями Украины и США.
«В ближайшее время состоится следующая встреча», — подчеркнул глава российской делегации.
Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков в беседе с NEWS.ru на полях проекта «Мастерская управления событиями» заметил, что Россия готова договориться с Украиной, если у нее появится для этого подходящая возможность. Однако пока, считает он, переговоры больше напоминают «игру», из которой РФ не выходит в силу своей порядочности.
«Мы опираемся на Глобальный Юг и Восток. Там видят нашу готовность к переговорам. Мы готовы остановить конфликт, но на тех условиях, при которых будут решены важные для нас проблемы. Мы воюем честно, не переходя грань. Китай, Индия, другие страны это видят и относятся к нам лучше, чем к нашим оппонентам, именно потому, что мы ведем себя корректно. И мы не можем начать делать все что угодно, даже если в военном отношении это нам выгодно», — сказал собеседник.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил в разговоре с NEWS.ru, что стороны переговоров давно осведомлены о требованиях России.
«Нам нужны гарантии безопасности — и вовсе не от Киева, а от Вашингтона. Непонятно, как этому могут способствовать, скажем, украинские президентские выборы или появление на Украине войск НАТО, которые почему-то называют миротворческими. <…> Нужно всегда держать в уме, что можно и договориться, но всегда есть шанс, что в Киев потом приедет условный Борис Джонсон и все соглашения будут порваны. Поэтому я бы больше надеялся на то, что происходит на фронте — с теми реалиями, что на земле, сложно не считаться», — резюмировал парламентарий.
