Нидерланды предупредили о риске нового газового кризиса GTS предупредила Нидерланды о возможном газовом кризисе, как в 2022 году

Нидерланды могут столкнуться с новым газовым кризисом, аналогичным тому, который произошел в 2022 году, сообщается в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie — GTS. В документе проанализированы текущие риски для энергетической безопасности страны.

Сочетание высокой зависимости от импортного газа, геополитической напряженности и переходного состояния энергосистемы делает Нидерланды особенно уязвимыми, отмечают авторы отчета. В компании предупреждают, что длительные перебои с поставками, продолжающиеся несколько месяцев, могут привести к серьезным последствиям.

Согласно документу, такое развитие событий способно спровоцировать резкий скачок цен на газ. Это, в свою очередь, повлечет значительный экономический ущерб и усугубит проблему энергетической бедности среди населения.

Аналитики GTS подчеркивают, что для предотвращения кризиса необходимы дополнительные меры. В частности, речь идет о поддержании работоспособности существующих газохранилищ. Также компания настаивает на создании стратегического аварийного запаса топлива, который позволит пережить многомесячный перерыв в импортных поставках.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Брюссель не фиксирует перебоев с поставками энергоносителей, однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке переходит в режим повышенной готовности. По ее словам, ЕК готова на распечатку резервов, если это понадобится.