Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:01

В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины

Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Площадкой для переговоров стал швейцарский отель InterContinental. Они продлятся до 18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры начнутся в течение двух часов. Российская делегация прибыла в Швейцарию утром 17 февраля. Самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

До этого политолог и политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что украинская сторона опасается встречи с Мединским. По словам эксперта, украинцы боятся, что он заговорит о неподобающем поведении Киева. Он подчеркнул, что еще в прошлом году в Стамбуле Украина намекала на то, что якобы российская переговорная группа обладает низким статусом под началом Мединского. По словам политолога, Киев снова прибегает к этой стратегии.

переговоры
Женева
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии не нашли оснований для досрочных выборов президента
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.