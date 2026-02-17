В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Площадкой для переговоров стал швейцарский отель InterContinental. Они продлятся до 18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговоры начнутся в течение двух часов. Российская делегация прибыла в Швейцарию утром 17 февраля. Самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

До этого политолог и политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что украинская сторона опасается встречи с Мединским. По словам эксперта, украинцы боятся, что он заговорит о неподобающем поведении Киева. Он подчеркнул, что еще в прошлом году в Стамбуле Украина намекала на то, что якобы российская переговорная группа обладает низким статусом под началом Мединского. По словам политолога, Киев снова прибегает к этой стратегии.