Песков назвал время начала переговоров по Украине Песков: начало переговоров в Женеве ожидается в течение пары часов

Новый раунд переговоров в Женеве начнется в течение ближайших пары часов, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Российская делегация прибыла в Швейцарию утром 17 февраля. Самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

Сейчас в течение пары часов точно начнутся, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что 17 февраля не стоит ожидать новостей о переговорах в Женеве по украинскому урегулированию. По его словам, работа продолжится 18 февраля.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого, по предварительным данным, находился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Женеве. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 совершил посадку в аэропорту в 9:55 мск. Зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер также примет участие в переговорах России, США и Украины.

Также появилась информация, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут проходить как минимум по пяти трекам. В список вошли территориальные, экономические вопросы, а также вопросы безопасности.