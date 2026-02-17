Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:26

Песков назвал время начала переговоров по Украине

Песков: начало переговоров в Женеве ожидается в течение пары часов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый раунд переговоров в Женеве начнется в течение ближайших пары часов, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Российская делегация прибыла в Швейцарию утром 17 февраля. Самолет специального летного отряда с бортовым номером RA-96018 «Россия» вылетел из Внуково в Женеву около 23:30 мск 16 февраля.

Сейчас в течение пары часов точно начнутся, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что 17 февраля не стоит ожидать новостей о переговорах в Женеве по украинскому урегулированию. По его словам, работа продолжится 18 февраля.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого, по предварительным данным, находился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Женеве. Бизнес-джет Bombardier Global 7500 совершил посадку в аэропорту в 9:55 мск. Зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер также примет участие в переговорах России, США и Украины.

Также появилась информация, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут проходить как минимум по пяти трекам. В список вошли территориальные, экономические вопросы, а также вопросы безопасности.

Женева
Дмитрий Песков
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.