Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине

Самолет, на борту которого, по предварительным данным, находится спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, приземлился в Женеве, где запланирован очередной раунд переговоров по Украине, сообщает РИА Новости. Встреча начнется 17 февраля и завершится 18 февраля.

Как пишет агентство, бизнес-джет Bombardier Global 7500 совершил посадку в аэропорту Женевы в 9:55 мск. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер также примет участие в переговорах России, США и Украины.

Ранее сообщалось, что самолет российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву для переговоров. Полет занял девять часов, так как проходил в облет недружественных стран. Италия предоставила российскому самолету свое воздушное пространство для пролета на территорию Швейцарии.

До этого стало известно, что журналистам не разрешили присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США в Женеве. Сотрудникам СМИ будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.