Российская делегация прибыла в Женеву для переговоров по Украине

Самолет российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил источник ТАСС. По его словам, борт успешно приземлился в швейцарском аэропорту.

Самолет приземлился, — подтвердил собеседник агентства.

Полет делегации занял девять часов, так как проходил в облет недружественных стран. Италия предоставила российскому самолету свое воздушное пространство для пролета на территорию Швейцарии. Очередной раунд трехсторонних переговоров состоится 17–18 февраля.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза пытались прощупывать почву, чтобы присоединиться к консультациям в Женеве, но их за столом переговоров не ожидается. Переговоры продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный.