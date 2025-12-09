Эвакуация приземлившегося экипажа корабля «Союз МС-27» попала на видео

Появились кадры, как космонавты были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после его приземления в Казахстане. Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в составе экипажа находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, вернувшиеся с Международной космической станции.

За время своей миссии российские космонавты выполнили 42 научных эксперимента. В частности, они вывели 14-е поколение потомков мух на МКС. Первое поколение насекомых было доставлено на станцию кораблем «Союз МС-27» еще в апреле. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос — 16 и 28 октября.

Ранее от Международной космической станции отстыковался пилотируемый корабль «Союз МС-27». Спускаемый аппарат с экипажем на борту приземлился в казахстанской степи, на расстоянии 146 километров юго-восточнее Жезказгана. Включение двигателей для схода с орбиты произошло в 07:10 по московскому времени.

Командиром российского сегмента станции стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Полномочия по общему руководству МКС были переданы американскому астронавту Майклу Финку. До этого обязанности командира исполнял Сергей Рыжиков.