«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС Роскосмос: корабль «Союз МС-27» отстыковался от МКС и направился к Земле

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» совершил отстыковку от МКС, трансляцию события ведет госкорпорация «Роскосмос». На его борту находятся два российских космонавта Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а так же астронавт НАСА Джонни Ким.

Включение двигателей для схода с орбиты запланировано на 07:10, а посадка на 08:04 по мск. Отмечается, что спускаемый аппарат с космонавтами должен приземлиться в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Ранее Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом — космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Возвращение экипажа на Землю было запланировано на 9 декабря на корабле «Союз МС-27».

