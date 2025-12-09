ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 06:24

«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

Роскосмос: корабль «Союз МС-27» отстыковался от МКС и направился к Земле

МКС МКС Фото: NASA/Роскосмос
Пилотируемый корабль «Союз МС-27» совершил отстыковку от МКС, трансляцию события ведет госкорпорация «Роскосмос». На его борту находятся два российских космонавта Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а так же астронавт НАСА Джонни Ким.

Включение двигателей для схода с орбиты запланировано на 07:10, а посадка на 08:04 по мск. Отмечается, что спускаемый аппарат с космонавтами должен приземлиться в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Ранее Рыжиков передал полномочия по руководству всей станцией американскому астронавту Майклу Финку, а командование российским сегментом — космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Возвращение экипажа на Землю было запланировано на 9 декабря на корабле «Союз МС-27».

До этого летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин заявил, что совершенно исключать наличие микроорганизмов на Луне нельзя. По его словам, этот вопрос относится к сфере изучения криптозоологии, а находки микроорганизмов на внешней поверхности МКС доказывают их невероятную живучесть.

Кроме того, заявленный NASA план по строительству деревни на Луне нереализуем, заявил летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. По его словам, американское космическое агентство утверждало, что люди смогут жить на спутнике Земли уже в 2035 году.

