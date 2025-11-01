Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:27

Маск рассказал, как администрация Байдена запретила спасать космонавтов

Илон Маск: администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация 46-го главы США Джо Байдена запретила спасать застрявших на Международной космической станции астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года, заявил основатель SpaceX Илон Маск на подкасте американского комика Джо Рогана. Телеведущий предположил, что правительство могло запретить миллиардеру провести операцию спасения, поскольку это стало бы плохим политическим шагом.

Они не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов, — объяснил Маск.

Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США выразил сомнения в легитимности нескольких указов Байдена, подписанных с помощью автопера. По информации источника, пятимесячное расследование, основанное на показаниях экс-чиновников его администрации, выявило вопросы к законности предоставленных помилований.

До этого стало известно, что Байден по-прежнему огорчен тем, что его заставили выйти из предвыборной гонки. Отмечается, что он до сих пор следит за политическими новостями и регулярно обсуждает происходящее в мире со своими советниками.

МКС
астронавты
Джо Байден
Илон Маск
