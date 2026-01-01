Родителям в семьях с детьми изменили условия для получения пособия Новый порог дохода для единого пособия на ребенка в РФ составил 8 МРОТ в год

С 1 января 2026 года необходимый годовой доход на каждого взрослого для получения единого детского пособия в России был увеличен до восьми МРОТ (около 216,7 тыс. рублей), следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации РФ. Ранее минимальный порог составлял всего четыре минимальных размера оплаты труда.

Отмечается, что при расчете будут учитываться выплаты по временной нетрудоспособности. Однако, материальная помощь от организации-работодателя в доход включаться не будет.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров обратил внимание, что число многодетных семей в России выросло на 8,8% за 2025 год, однако темпы его роста пока не смогли компенсировать общий спад рождаемости в стране. По его словам, всестороннего решения демографических проблем пока не найдено, но ведется его интенсивный поиск.

До этого власти Новгородской области пообещали начать платить семьям более 1 млн рублей за первого ребенка с января. Сумма рассчитывалась с учетом регионального капитала и федерального маткапитала.