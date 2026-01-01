Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 04:43

Родителям в семьях с детьми изменили условия для получения пособия

Новый порог дохода для единого пособия на ребенка в РФ составил 8 МРОТ в год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

С 1 января 2026 года необходимый годовой доход на каждого взрослого для получения единого детского пособия в России был увеличен до восьми МРОТ (около 216,7 тыс. рублей), следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации РФ. Ранее минимальный порог составлял всего четыре минимальных размера оплаты труда.

Отмечается, что при расчете будут учитываться выплаты по временной нетрудоспособности. Однако, материальная помощь от организации-работодателя в доход включаться не будет.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров обратил внимание, что число многодетных семей в России выросло на 8,8% за 2025 год, однако темпы его роста пока не смогли компенсировать общий спад рождаемости в стране. По его словам, всестороннего решения демографических проблем пока не найдено, но ведется его интенсивный поиск.

До этого власти Новгородской области пообещали начать платить семьям более 1 млн рублей за первого ребенка с января. Сумма рассчитывалась с учетом регионального капитала и федерального маткапитала.

пособия
дети
семьи
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы потери ВСУ за сутки
Российские военные за неделю сбили шесть БПЛА «Баба-яга»
Российский БПЛА помешал военным ВСУ скрыться у Гришино
Российские системы ПВО уничтожили десятки БПЛА над Тульской областью
Два дома попали под удар БПЛА в российском регионе
Почему снится летучая мышь: секреты ночных видений
Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Франции и Джорджа Клуни
Родителям в семьях с детьми изменили условия для получения пособия
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе после мощного взрыва
ПВО отразила атаку еще двух украинских БПЛА
Для граждан Молдавии продлили сроки урегулирования правового положения
Шесть украинских дронов попытались атаковать Москву
Фаза Луны сегодня, 1 января: работаем, удобряем цветы, получаем результаты
Новый год на Курилах начался с землетрясения
Кипр принял пост страны — председателя Совета Европейского союза
Cаммит Путина и Трампа признали главным событием 2025 года
В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Болгария перешла с лева на евро
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.