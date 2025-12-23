В российском регионе выплатят более 1 млн рублей за первого ребенка Власти Новгородской области будут платить семьям 1 млн рублей за первого ребенка

Власти Новгородской области с 1 января будут платить семьям чуть более 1 млн рублей за первого ребенка, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства труда, семейной и социальной политики региона. Сумма рассчитывалась с учетом регионального капитала и федерального маткапитала. При этом для получения выплаты матери должно быть меньше 29 лет.

При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат <…> составит чуть более 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что с 1 января размер региональной выплаты на первенца составит 350 тыс. рублей, а на третьего ребенка — 250 тыс. рублей. При этом федеральный маткапитал будет равняться 737 тыс. рублей. Средства можно будет потратить, в частности, на улучшение жилищных условий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что программа материнского капитала будет сохранена и адаптирована под современные потребности родителей. По ее словам, эта мера доказала свою эффективность, дав хороший прирост, и теперь будет соответствующим образом актуализирована.