22 декабря 2025 в 18:27

«Будет развиваться»: в Госдуме рассказали о будущем маткапитала

Буцкая: программа материнского капитала будет развиваться

Татьяна Буцкая Татьяна Буцкая Фото: NEWS.ru
Программа материнского капитала будет сохранена и адаптирована под современные потребности родителей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая в комментарии NEWS.ru. По ее словам, сказанным в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», эта демографическая мера доказала свою эффективность, дав хороший прирост, и теперь будет соответствующим образом актуализирована.

Материнский капитал живой. Точно он будет развиваться в зависимости от того, какие есть потребности у современных родителей. Самое главное, что он будет, и это обнадеживает. Причем это одна из тех демографических мер поддержки, которая нам в определенное время дала хороший прирост в демографии. Поэтому мы тоже сейчас ее будем поднастраивать под тот год, в котором мы с вами живем, — сказала парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 2026 года размер ежемесячного детского пособия в России будет привязан к прожиточному минимуму и уровню нуждаемости семьи. Выплата составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей, определяясь как процент от федерального прожиточного минимума ребенка, который вырастет до 18,9 тыс. рублей. Максимальную сумму будут получать наиболее нуждающиеся семьи.

