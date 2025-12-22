Новый год-2026
22 декабря 2025 в 03:07

Российским семьям в 2026 году увеличат выплаты на детей

Говырин: выплаты на детей семьям в 2026 году увеличат до 18,4 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году ежемесячные пособия на детей в России будут напрямую зависеть от прожиточного минимума и уровня нуждаемости семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Размер поддержки составит от 9,2 до 18,4 тыс. рублей.

Конкретная сумма будет определяться как процент от величины прожиточного минимума ребенка. Основанием для расчета станет общефедеральный прожиточный минимум, увеличивающийся до 18,9 тыс. рублей. Право на максимальную выплату получат наиболее нуждающиеся семьи

Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%, — уточнил Говырин.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить размер материнского капитала. По его словам, выплата на второго ребенка должна составлять 1 млн рублей, а на третьего — 1,5 млн рублей.

До этого лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от его партии внесли в Госдуму РФ на обсуждение законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, которые до 25 лет родят ребенка. В пояснительной записке говорится, что выплачивать пособие будут всем вне зависимости от материального положения.

