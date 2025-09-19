«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:17

В Госдуме предложили увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка

Депутат Миронов: нужно повысить выплаты на второго ребенка до миллиона рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить размер материнского капитала, сообщил председатель партии Сергей Миронов. По его словам, выплата на второго ребенка должна составлять 1 млн рублей, а на третьего — 1,5 млн рублей, передает ТАСС.

Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн [рублей]. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность, — прокомментировал Миронов.

В предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале материнского капитала планировался размер выплаты на второго ребенка в размере почти 900 тыс. рублей, а на третьего ребенка — до 1,4 млн рублей. Миронов отметил, что партия считает важным поддерживать многодетные семьи и предлагает ввести федеральные выплаты на третьего ребенка, а также разработать концепцию прогрессивного материнского капитала.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года, причем размер индексации составит от 5% до 10%. По его словам, размер выплаты за первого ребенка может достигать до 740 тыс. рублей, за второго — около 240 тыс. рублей.

Сергей Миронов
Госдума
материнский капитал
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.