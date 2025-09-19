В Госдуме предложили увеличить маткапитал на второго и третьего ребенка Депутат Миронов: нужно повысить выплаты на второго ребенка до миллиона рублей

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить размер материнского капитала, сообщил председатель партии Сергей Миронов. По его словам, выплата на второго ребенка должна составлять 1 млн рублей, а на третьего — 1,5 млн рублей, передает ТАСС.

Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн [рублей]. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность, — прокомментировал Миронов.

В предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале материнского капитала планировался размер выплаты на второго ребенка в размере почти 900 тыс. рублей, а на третьего ребенка — до 1,4 млн рублей. Миронов отметил, что партия считает важным поддерживать многодетные семьи и предлагает ввести федеральные выплаты на третьего ребенка, а также разработать концепцию прогрессивного материнского капитала.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года, причем размер индексации составит от 5% до 10%. По его словам, размер выплаты за первого ребенка может достигать до 740 тыс. рублей, за второго — около 240 тыс. рублей.